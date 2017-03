Evotec: Folgt am 28. März der nächste Paukenschlag?

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

in den vergangenen Tagen war es um Evotec ruhig geworden. Doch am 28. März präsentiert das Unternehmen Zahlen, konkret: den Geschäftsbericht für 2016. Dann wird es wieder spannend um die Aktie, bei der es in den zurückliegenden Wochen schon zu einem strammen Aufwärtsmarsch gekommen war. Technische und charttechnische Analysten freuen sich auf weiter steigende Kurse, die angesichts der Rekordfahrt und dem damit verbundenen Trend nach oben kommen könnten.

Evotec im massiven Aufwärtstrend

Evotec ist im massiven Aufwärtstrend, sagen sowohl die charttechnisch wie auch die technisch orientierten Analysten derzeit. Die Aktie selbst hat erst vor wenigen Tagen das 10-Jahres-Hoch von 8,40 Euro markiert. Seither ging es zwar minmal bergab, dies ist nach einem Anstieg in Höhe von 66 % binnen sechs Monaten aus technischer Sicht jedoch üblich. Binnen eines Jahres war Evotec sogar um 146 % geklettert.

Der Abstand zur 200-Tage-Linie ist mit 43 % massiv, sodass der Aufwärtstrend vollkommen störungsfrei intakt ist. Auch die mittelfristige Analyse verortet Evotec im Aufwärtstrend, da der GD100 immerhin 16 % entfernt ist.

Evotec ist aus technischer und charttechnischer Sicht noch im grünen Bereich.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.