Evotec: Findet der Ausbruchversuch ein jähes Ende?

die Evotec-Aktie haben wir spätestens seit dem fulminanten Anstieg im vergangenen Jahr im Blickfeld. Anzumerken ist in diesem Fall, dass der starke Anstieg von der unteren Trendlinie des langfristigen Aufwärtstrendkanals startete und sich über das Jahr hinweg zur oberen Trendkanallinie katapultartig fortgesetzt hat. Die obere Trendkanallinie wurde dabei leicht überschritten, was sich jedoch zunächst als Fehlausbruch herausstellte.

Erhöhtes Risiko aus der markttechnischen Perspektive

Das Risiko, dass die Aktie wieder stark einbricht, ist aus der markttechnischen Perspektive durchaus gegeben. Denn die Aktie verzeichnete innerhalb des Trendkanals mehrmals starke Einbrüche. Sollte sich das wiederholen, dann wäre das Abwärtspotential enorm und zwar wohlgemerkt ohne, dass dadurch der Aufwärtstrend verletzt würde. Kurzfristige Trader könnten sich dabei die Finger verbrennen.

Was ist notwendig um einen Einbruch abzuwenden?

Der Kurs ist im Rahmen der aktuellen Schwäche erneut in den Trendkanal eingetreten. Das ist grundsätzlich kein gutes Signal. Mit der Gesamtmarktstärke im Tech-Sektor bestehen allerdings gute Chancen auf einen Rebound bzw. einen zweiten Ausbruchsversuch.

Die Befürchtung liegt jedoch nahe, dass der Versuch abgewürgt werden könnte, sofern der Gesamtmarkt anfängt zu schwächeln. Der TecDAX-Index hat in diesen Tagen sein Allzeithoch aus 2015 überschritten. Kann er diesen nachhaltig überwinden, dürfte sich die Stabilität fortsetzen. Sackt er jedoch in Folge von Gewinnmitnahmen ab, dürfte der zweite Ausbruchsversuch der Evotec-Aktie ein jähes Ende finden.

