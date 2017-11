Evotec: Die Fakten sind (leider) klar

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Während die Evotec-Aktie in der vergangenen Woche noch per Saldo um 6,7% zulegen konnte, fällt der Biotech-Titel zum Wochenauftakt wieder deutlich in den Keller - aktuell beträgt der Kursverlust fast 7%. Damit ist das Hamburger Unternehmen auch heute Schlusslicht im TecDax. Auf Monatssicht müssen Evotec-Aktionäre einen Kursverlust in Höhe von fast 30% verbuchen und auch die...