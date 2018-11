Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Wer sich auf dem deutschsprachigen Anlegermarkt mit vielversprechenden Wachstumsaktien beschäftigt, kommt an dem Biotech-Unternehmen Evotec nicht vorbei. Die Firma entwickelt neue Wirkstoffe, einerseits als Dienstleister für die Pharmaindustrie, andererseits in Eigenregie. Wie erfolgreich Evotec in seinem Bereich unterwegs ist, lässt sich an der Kursentwicklung ablesen. Notierte der Aktienkurs Anfang 2016 noch bei rund 4 Euro, musste man 2018 für den gleichen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Finanztrends.TV.