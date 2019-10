Evotec: Es ist passiert!

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Was gab es um Evotec nicht alles an positiven Nachrichten in jüngster Zeit: Das Unternehmen kündigte unter anderem eine mehrjährige Zusammenarbeit mit dem japanischen Pharmakonzern Takeda an. Zudem gab man den ersten Meilenstein im Rahmen der strategischen Partnerschaft mit Indivumed zur Identifizierung neuer Zielstrukturen zur Behandlung von Darmkrebs bekannt. Die Deutsche Bank empfahl Evotec mit einem Kursziel von 25 Euro zum ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



