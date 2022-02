Evotec: Die Entscheidung fällt jetzt! Hebel-Zertifikat-Chance für Zocker!

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Der Aktienkurs ist von Dezember 2021 bis jetzt von 44,94 Euro auf bis zu 29,40 Euro eingebrochen. Die Aktie bewegt sich im Bereich der charttechnischen Unterstützung, die bei 30,00 Euro liegt. Die Bullen scheinen zur Stelle zu sein, was am Handelsvolumen unschwer abzulesen ist. Das Bauchgefühl sagt, dass bei objektiver Betrachtung die Unterstützung halten müsste, denn Kurse in dieser Region konnte ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung