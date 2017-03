Evotec: Eine neue Dimension

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Zwar stand am Tagesende gestern eine 8 vor dem Komma auf der Anzeigetafel, dennoch knackte die Evotec-Aktie im gestrigen Tagesverlauf zum ersten Mal seit knapp 15 Jahren die 9-Euro-Marke. Dies war die logische Folge des Ausbruchs auf ein neues 14-Jahres-Hoch am Dienstag, der unter massivem Volumen erfolgt war. An jenem Dienstag präsentierte Evotec seinen Geschäftsbericht. Der...