Evotec: Dieses Segment war Umsatz- und Gewinntreiber!

wie berichtet hat Evotec am 28. März 2017 seine Zahlen für das vergangene Geschäftsjahr vorgelegt. Das Hamburger Biotechunternehmen verbuchte große Zuwächse bei Umsatz und Ergebnis und erreichte sämtliche Finanzziele. Wie aber entwickelten sich die einzelnen Segmente EVT Innovate, das Wirkstoffforschungsprogramme sowie Forschungsprojekte umfasst, und EVT Execute, das eigenständige Wirkstoffforschungslösungen anbietet?

Umsatzwachstum in beiden Segmenten

Die Umsätze im Segment EVT Innovate beliefen sich im vergangenen Geschäftsjahr auf 26,7 Mio. Euro (Vorjahr: 21,5 Mio. Euro) und bestanden komplett aus Umsätzen mit Dritten. „Das Umsatzwachstum resultierte aus EVT Innovate-Projekten, die in der zweiten Jahreshälfte 2015 verpartnert und in 2016 fortgeführt wurden“, informiert das Biotechunternehmen in der Pressemitteilung zur Vorlage der Jahreszahlen.

Das Segment EVT Execute-Segment erwirtschaftete einen Umsatz in Höhe von 171,0 Mio. Euro (Vorjahr: 134,0 Mio. Euro). Die Zahl beinhaltet Intersegment-Umsatzerlöse im Wert von 33,2 Mio. Euro (Vorjahr: 27,7 Mio. Euro). „Dieser Anstieg ging im Wesentlichen auf ein Wachstum des Basisgeschäfts, das Erreichen von Meilensteinen und den Sanofi-Beitrag für das gesamte Jahr zurück“, erläutert Evotec.

EBITDA mehr als verdoppelt

Die Bruttomargen der Segmente EVT Innovate beziehungsweise EVT Execute lagen im Geschäftsjahr 2016 bei 45,3% respektive 29,9%. Evotec wendete im Segment EVT Innovate 22,7 Mio. Euro für Forschung und Entwicklung (F+E) auf und bewegte sich damit auf einem vergleichbaren Niveau wie im Jahr 2015 (22,4 Mio. Euro).

Der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) des Segments EVT Execute hat sich mit 50,2 Mio. Euro auf Jahresbasis mehr als verdoppelt (2015: 23,8 Mio. Euro). Das bereinigte EBITDA des EVT Innovate-Segments lag bei einem Minus von 14,0 Mio. Euro und verbesserte sich im Vergleich zum Vorjahr, als das Minus sich auf 15,1 Mio. Euro belief.

Ein Beitrag von Rainer Lenzen.