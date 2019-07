Evotec: Darum ist die Aktie weiterhin ein Kauf!

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Die Evotec-Aktie befindet sich seit Anfang Juni wieder fest in Bullenhand. In der vergangenen Woche kam es aufgrund des überkauften Zustandes zu einer leichten Korrektur, doch zum Ende der Woche übernahmen die Bullen wieder die Kontrolle. In der neuen Woche geht es weiter schwungvoll nach oben, sodass das Anfang April markierte Mehrjahreshoch bei 25,81 Euro nun fast erreicht ist.



