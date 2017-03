Evotec: Darum haben die Bullen das Zepter in der Hand

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Langsam pirscht sich die Evotec-Aktie wieder an das vor zwei Wochen markierte 10-Jahres-Hoch bei 8,40 Euro heran. Aktuell notiert der TecDax-Titel bei 8,11 Euro und damit nur 3,5 Prozent unter dem Höchststand. Der neue Großaktionär Novo A/S hatte noch im Februar für 6,87 Euro (das entsprach exakt dem damaligen Kursniveau) gekauft und liegt damit bereits über 15 Prozent im Plus....