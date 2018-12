Evotec-Chef Lanthaler verspricht mehr Kooperationen für 2019

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

HAMBURG (dpa-AFX) - Das Biotechunternehmen Evotec rechnet für 2019 mit einem weiteren erfolgreichen Jahr.



"Nachdem wir bereits 2018 deutlich mehr Kooperationen vermelden konnten, wollen wir das Tempo nochmals erhöhen", kündigte Vorstandschef Werner Lanthaler in einem Interview mit der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX an. Allein für seine Forschung mit Hilfe der Stammzelltechnologie iPSC gäbe es 40 potenzielle Partner.

Evotec tritt einerseits als reiner Auftragsforscher und -entwickler für andere Pharmafirmen auf. Andererseits forscht Evotec im noch neuen Standbein "Innovate" gemeinsam mit Partnern in Joint-Venture-Strukturen.

Lanthaler stellt ein "sehr gutes erstes Quartal 2019" in Aussicht. "Unsere Kapazitäten haben wir bereits zu 70 Prozent verkauft." Eine konkrete Prognose für das Gesamtjahr will der Unternehmenslenker erst zur Bilanzvorlage für 2018 im Frühjahr abgeben, es zeichne sich aber schon jetzt - trotz Kapazitätssteigerungen - die beste Auslastungssituation in der Geschichte des Unternehmens ab. "Wir werden uns deshalb wieder hohe Ziele stecken." Mögliche Meilensteinzahlungen kämen dazu noch "on top"./tav/jsl/fba