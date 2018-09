Evotec: Die Charttechnik gibt grünes Licht

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Nach dem Ende der letzten Kursrallye befand sich die Evotec Aktie in dieser Woche in einer diffusen Pendelbewegung. Am Donnerstag notierte das beliebte Papier bei 18,81 Euro, was einem zarten Minus von 0,13 Prozent entspricht. Erneute Verluste, die bis zum Mittag entstanden waren, konnten damit problemlos ausgeglichen werden. Nun richten die Anleger ihren Blick zum Ende der Handelswoche erneut nach vorne.

Ein Beitrag von Robert Sasse.