Evotec: Britisches Pfund weiterhin stabil!

die Evotec-Aktie hängt aktuell deutlich in den Seilen und zwar aufgrund der Ungewissheit über die Brexit-Verhandlungen. So tendiert die Aktie seit zwei Wochen überwiegend abwärts. Dieses Momentum nahm zusätzlich zu, nachdem das britische Pfund gegen den US-Dollar ein starkes Reversal an den Tag gelegt hat.



Korrektur möglich

Evotec-Gewinne profitieren normalerweise von einem schwächeren britischen Pfund und zwar an zwei Stellen. Zum einen kann Evotec im Verhältnis von Einnahmen (überwiegend in US-Dollar und Euro) zu den Personalkosten (überwiegend in britischen Pfund) sparen. Zum anderen wird mit hoher Wahrscheinlichkeit die jüngst vollbrachte Akquisition von Cyptrex PLC in Euro gerechnet. Sie würde folglich mit geringeren Kosten veranschlagt, sofern das britische Pfund weiter abwertet. Tut es aber in den letzten Tagen nicht. Insofern besteht zumindest aus dieser Sichtweise nun eine erhöhte Chance darauf, dass der Wert korrigiert. Aus der markttechnischen Perspektive dürften Kurse unterhalb von 7,20 Euro je Aktie ebenfalls für diesen Umstand sprechen. Eine Korrektur nach dem fulminanten Anstieg seit dem Brexit-Referendum dürfte jedoch überfällig sein.

