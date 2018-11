Evotec: Die Bodenbildung schreitet weiter voran!

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Die Evotec-Aktie beendete ihre fulminante Sommerrallye am 28. August mit einem Hoch bei 22,78 Euro. Von hier aus ging der Wert anschließend in eine Korrektur über, die einen insgesamt fünfteiligen Verlauf annahm. Es entwickelte sich ein neuer Abwärtstrend. Das Tief dieser Bewegung wurde am 11. Oktober bei 14,99 Euro markiert.

Auf diesem Niveau waren die Käufer um eine Stabilisierung bemüht. Sie verlief erfolgreich, denn durch den Anstieg auf 17,95 Euro und den erneuten Rückfall ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.