Evotec: Bodenbildung vor dem Abschluss?

Evotec (ISIN: DE0005664809) hat eine erste Meilenstein-Zahlung vom Pharma-Riesen Sanofi erhalten, wurde heute Früh gemeldet. Das verleiht der Aktie zum Wochenstart Schwung und trägt sie an die Spitze der TecDAX-Gewinner. Das ist noch nicht genug, um den Daumen in Bezug auf eine Aufwärts-Wende der Aktie zu heben. Aber das Chartbild ist derzeit auf gutem Wege. Wenn die Bullen am Ball bleiben, kann das etwas werden – und es kann durchaus schnell gehen, denn:

Tauchen größere Orders auf, können sie diese eher marktenge Aktie schnell und weit tragen. Seit Oktober gab es zahlreiche Tage, an denen die Handelsspane zehn und mehr Prozent betrug. Und dieser Größenordnung wäre ausreichend, um die derzeit „in Arbeit“ befindliche Bodenbildung zu Gunsten des bullishen Lagers abzuschließen. Und immerhin hätte man da den Rückenwind einer zuletzt absolut überzeugenden Entwicklung bei Umsatz und Gewinn. Die heutige Meilensteinzahlung wird nicht die letzte sein, mittelfristig wäre es keine Überraschung, wenn Evotec deutlich über das 2017er-Hoch von 22,50 Euro hinauskäme. Aber:

Erst einmal muss eben diese Trendwende gelingen. Positiv ist, dass die wichtige Supportzone 12,28/12,38 Euro auf Distanz gehalten werden kann und die Aktie seit Mitte Dezember über ihrer 20-Tage-Linie bleibt. Was es aber noch unbedingt braucht, ist den Anstieg über das Dezember-Zwischenhoch bei 15,15 Euro und idealerweise auch den Rebreak über das Oktober-Tief von 15,76 Euro. Dann wäre das Ruder herumgerissen, der Weg in den Bereich 19,36/19,85 Euro aus charttechnischer Sicht frei. Wer nicht gezielt risikofreudig und aggressiv agiert, wartet diese Entwicklung ab – aber wie gesagt: Das kann bei Aktien wie Evotec auch mal sehr schnell gehen.

