Evotec: Den Beweis hat das Unternehmen längst geliefert!

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Liebe Leser,

von einem Hoch bei 23 Euro je Aktie verlor der Wert im Rahmen der aktuellen Korrektur zwischenzeitig fast 50 %. Das macht deutlich warum Diversifikation, insbesondere bei Investments in Nebenwerte, so wichtig ist. Die Aktie erreichte knapp den nächsten wichtigen Unterstützungsbereich bei 12 Euro je Aktie. Ein Einbruch unter 11 Euro je Aktie dürfte die Korrektur sich womöglich weiter fortsetzen lassen. Die Erholung in der vergangenen Woche scheint jedoch vielversprechend. Kurse über 16 Euro je Aktie würden erstmals auf das Ende der Korrektur hindeuten. In dieser Woche schwächelt die Aktie, bricht allerdings auch nicht sonderlich ein.

Evotec hat es bereits bewiesen

Fundamental betrachtet gehört Evotec mittlerweile zu den soliden Anbietern in der europäischen Biotech-Branche, der insbesondere in den letzten beiden Jahren bewiesen hat, dass die Ausrichtung auf Partnerschaften im Rahmen von Forschungsprojekten genau richtig war. Damit macht sich Evotec laut einigen Experten unabhängig und setzt auf eine Leistung, die rund um Forschung und Entwicklung notwendig wird.

Wettbewerb durch große Player könnte Ärger bereiten

Gleichzeitig scheut sich das Unternehmen nicht, Know-how einzukaufen. Es gibt derzeit wenig Gründe dafür, warum Evotec in naher Zukunft weniger erfolgreich sein sollte. Lediglich der Wettbewerb könnte durch neue Big-Player, die in den Markt drängen, wie etwa Amazon oder Softbank, Ärger bereiten. wie Evotec-CEO Lanthaler in einem Interview mit der Börse ARD kürzlich verlauten liess.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

. . . denn heute können Sie den Bestseller: "Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!" kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern.

Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.