Evotec: Bevor es zu spät ist

Knapp über der 7-Euro-Marke hat die Evotec-Aktie aktuell Halt gemacht. Seit dem am 10. Januar markierten 14-Jahres-Hoch bei 7,93 Euro entspricht das einem Kursverlust von über 11 Prozent. Dabei gab es in der zurückliegenden Woche die deutlichsten Kursschwankungen seit Langem. Der Kursrückgang von 5,5 Prozent am 31. Januar (Dienstag) bedeutete für die Evotec-Aktie den größten...