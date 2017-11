Evotec: Bestürzende Entwicklung!

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Liebe Leser,

Evotec steuert nun sogar noch schneller auf neue Tiefstkurse zu als gedacht. Die Aktie gab am Mittwoch mehr als 3 % nach. Chartanalysten gehen davon aus, dass es jetzt zu einem Kursrückgang bis auf 11,73 Euro kommen wird. Hier war am 28. Juli das aktuelle 6-Monats-Tief erreicht worden. Das Abwärtspotenzial beläuft sich auf mehr als 10 %. Darunter dürfte es dann in Richtung 10 Euro gehen. Ob die runde Unterstützung genügend Halt gibt, ist derzeit noch unklar. Sollte dies nicht der Fall sein, dann ist sogar ein Kursrutsch auf das aktuelle 1-Jahres-Tief bei 5,58 Euro vom 14. November 2016 möglich. Damit droht ein Kursabschlag von mehr als 50 %.

Wesentliche neue Erkenntnisse gab der gestrige Handelstag nicht her. Dennoch sind immer noch 20 % der fundamental orientierten Analysten der Meinung, die Aktie sei ein „Kauf“. 50 % wollen derzeit „halten“, 30 % plädieren dagegen für einen „Verkauf“.

Technische Analysten: Aktie unmittelbar vor Trendwechsel

Nach Meinung der technischen Analysten steht die Aktie dicht vor einem möglichen Abwärtstrendwechsel auf Basis des GD200. Bei 13,23 Euro wäre der Baisse-Modus erreicht. Die Aktie scheint sich nun massiv gen Süden zu bewegen.

3 Gründe, wieso diese Aktie Ihnen jetzt +12.330 % Gewinn bringt!

Grund Nr. 1: Diese Aktie revolutioniert kommenden Montag die Automobil-branche, dahinter versteckt sich das „Weiße Gold“.

Grund Nr. 2: Diese Revolution ist gewaltiger als das Elektro-Auto!

Grund Nr. 3: Diese Aktie wird ab dem kommenden Montag nur noch eine Richtung kennen: OBEN!

>> Klicken Sie jetzt HIER, um den Namen der Aktie KOSTENLOS zu erfahren!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.