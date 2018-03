Evotec: Bessere Einstiegsgelegenheiten gibt es wohl nicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Evotec überzeugt die Analysten aller Lager. Die Aktie ist derzeit gerade charttechnisch in guter Verfassung. Nicht perfekt, aber als ideale Einstiegsgelegenheit, so heißt es bei den Chartanalysten. Denn der Wert knabbert nun an Widerständen, über denen ein glatter weiterer Ausbruch nach oben sehr wahrscheinlich ist. Im Einzelnen: Evotec ist damit beschäftigt, 16 Euro zu überwinden. Sollte dies gelingen, dann könne die ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.