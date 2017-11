Evotec: Die Bären geben noch nicht auf – 200-Tage-Linie wird verteidigt

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Das ist ein extrem heißes Pflaster, auf das man sich derzeit begibt, wenn man bei der Aktie des Wirkstoff-Forschungsunternehmens Evotec (ISIN: DE0005664809) aktiv wird. Gestern noch stand die Aktie auf Platz 1 der Gewinnerliste im TecDAX, zur Stunde führt sie die Verlierer an. Und all das ohne neue Nachrichten, es sind alleine die Trader, die sich hier heftigste Grabenkämpfe liefern. Die Bullen versuchen, die Wende zu erzwingen, die Bären halten dagegen. Nicht gestern, aber heute. Und an einer wichtigen charttechnischen Hürde.

Die 200-Tage-Linie wurde gestern erreicht, aber nicht wirklich signifikant überwunden. Evotec produzierte zwar auf Candlestick-Basis ein bullishes Signal in Form eines „bullish engulfing pattern“. Aber die Anschlusskäufe heute Früh währten nur kurz, dann kam kräftiger Druck auf. Dieser wichtige gleitende Durchschnitt wird aktiv von den Bären verteidigt, das wird damit deutlich. Und damit wird er für den Augenblick zum entscheidenden Ankerpunkt.

Für den Moment ist die Aktie dort erst einmal abgewiesen, aber gelänge es doch noch, diese Linie, derzeit bei 13,35 Euro, auf Schlusskursbasis zu bezwingen, wäre der Weg aus rein charttechnischer Sicht zur nächsten Resistance-Zone bei 14,70 Euro frei, wo die untere Begrenzung des mittelfristigen Aufwärtstrendkanals und das Hoch vom Juli einen Kreuzwiderstand bilden. Bliebe es aber bei diesem derzeitigen Abwärtsschwenk an der 200-Tage-Linie, dürfte schnell die nächste charttechnische Unterstützung angesteuert werden, die Tiefs vom Mai und Juli bei 11,29/11,38 Euro. Diese Aktie ist derzeit nur etwas für erfahrene Trader mit sehr guten Nerven!

