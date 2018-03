Evotec: Die Ausbruchsmarke ist erreicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Evotec ist am Freitag zwar etwas nach unten gerutscht, dennoch ist die Aktie immer noch in einem beeindruckenden Aufwärtsmarsch unterwegs, so die Meinung von Chartanalysten. Deren Meinung nach könnte es sogar auf neue Rekorde zugehen. 18 Euro und dann 20 Euro sind weiterhin möglich. Im Einzelnen: Die Aktie von Evotec ist in den vergangenen Wochen zwar nur langsam gestiegen, aber ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Frank Holbaum.