Evotec: Ausblick bestätigt!

Neue Zahlen gab es am Mittwoch von Evotec. Das Unternehmen stellt klar, dass es – „erwartungsgemäß“ – keine bedeutenden Meilensteine im ersten Quartal 2018 gegeben habe. Das sei keineswegs negativ, denn – Zitat: „alle wichtigen Projekte verlaufen nach Plan“. In den bestehenden Forschungsallianzen habe es deutlichen Fortschritt gegeben. Evotec nennt dabei beispielsweise den „Start einer dritten klinischen Phase-I-Studie in Endometriose mit ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.