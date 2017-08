Evotec: Auf und davon!

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Liebe Leser,

glücklich, wer eine Position Evotec in den letzten 12 Monaten im Depot hatte. Die 12-Monats-Performance liegt aktuell im Bereich +248% und der Kurs steht praktisch auf Allzeithoch. Was gibt es Neues zu Evotec? Das Unternehmen teilte mit, dass die Übernahme von Aptuit (ich hatte darüber in der Klartext-Ausgabe vom 2. August 2017 berichtet) bereits abgeschlossen ist. Der Kauf von 100% der Anteile an Aptuit kostete demnach 300 Mio. Dollar, die in bar gezahlt wurden. Dafür wurde laut Evotec zum einen auf vorhandene liquide Mittel zurückgegriffen, zum anderen wurde eine auf eine neue „erstrangige Kreditfinanzierung“ im Volumen von 140 Mio. Euro zurückgegriffen.

Evotec: Aktualisierung der Prognose für 2017

Bekanntlich übernimmt Evotec für andere Unternehmen (üblicherweise „große Namen“) die Forschungsarbeit und lässt sich dafür bezahlen. Im Branchenjargon heißt das wohl „integrierte Outsourcing-Lösungen“ oder „externe Innovation“. Und da ist auch Aptuit tätig, insofern passt das (ob die Höhe des Kaufpreises gerechtfertigt ist, ist eine andere Frage). Nach der Übernahme hat Evotec auch die Prognose für 2017 erhöht. Demnach soll der Umsatz jetzt um mehr als 40% gegenüber 2016 steigen, und das bereinigte Ebitda soll gar um mehr als 50% zulegen.

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.