Evotec: Auf diese Linie kommt es an!

Das Lager der Bären hätte bei Evotec (ISIN: DE0005664809) derzeit leichtes Spiel: Nur eine Unterstützungslinie, konkret die Zwischentiefs vom Mai und Juli im Bereich 11,28/11,38 Euro, wäre noch zu brechen, dann könnte, zumindest aus rein charttechnischer Sicht, ein schneller Abverkauf in den Bereich von acht Euro anstehen. Und auf der Oberseite stapeln sich die Widerstandslinien, nachdem die Aktie seit Anfang Oktober massiv unter die Räder gekommen war und dabei eine Haltelinie nach der anderen brach. Aber:

Würde es gelingen, die 200-Tage-Linie zurückzuerobern, könnte das so manchen schon dazu verleiten, seine Gewinne auf der Short-Seite mitzunehmen, d.h. leer verkaufte Aktien einzudecken und dadurch den Kurs – wenn auch von der Motivation her unfreiwillig – zu stützen. Aber das muss eben erst einmal gelingen. Der 200-Tage-Durchschnitt, aktuell bei 13,50 Euro, wird aktiv von den Bären verteidigt. Der Versuch, diese Linie zurück zu erobern, wurde in der vergangenen Woche abgewiesen. Aber:

Überlegt man sich, dass Evotec seitens der letzten Quartalsbilanz und der Perspektiven tadellos dasteht, wäre ein kräftiger Aufwärtsschub, der diesen vor allem trading-bedingten Abverkauf, der vor allem durch die relative Marktenge der Aktie so heftig ausfiel, korrigiert, durchaus angemessen. Nur müsste eben zuerst das Eis brechen – und dafür ist eine Rückkehr über 13,50 Euro, über die 200-Tage-Linie, zwingend. Aber Vorsicht:

Auch, wenn das gelingt, wäre nur ein erster Schritt hin zu einer Wende getan. Die größere, weil massivere Hürde läge dann in der Zone 14,70/15,00 Euro, wo sich derzeit die untere Begrenzung des gebrochenen, mittelfristigen Aufwärtstrends, die 20-Tage-Linie und das Zwischenhoch aus dem Juli zu einem markanten Kreuzwiderstand zusammen ballen. Erst, wenn auch dieser Bereich wieder bezwungen wäre, wäre aus charttechnischer Sicht wieder grünes Licht gegeben, das über die ganz kurzfristige Ebene hinausginge.

