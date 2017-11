Evotec: Au Backe!

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Liebe Leser,

die Korrektur bei der Evotec-Aktie hat inzwischen beachtliche Ausmaße angenommen. Nachdem das Unternehmen die 9-Monats-Zahlen veröffentlicht hatte, geriet die Aktie unter Druck. Nun gut, da sich der Titel auf Jahressicht mehr als verdoppelt hatte, waren einige Gewinnmitnahmen keine Überraschung. Doch diese Korrektur nahm durchaus drastische Ausmaße an und die Notierung fiel von über 20 auf unter 13 Euro. Auf Monats-Sicht liegt das Minus aktuell bei rund 37%. Waren die 9-Monats-Zahlen der Grund für den Kurseinbruch?

Evotec: Große Unsicherheit!

Der Blick auf die Zahlen zeigt, dass diese einen Umsatzanstieg von 120,6 Mio. Euro auf 170,9 Mio. Euro gebracht hatten. Diverse Forschungsfortschritte hatten zu entsprechenden Meilensteinzahlungen von Partnern geführt. So kletterte auch das bereinigte Konzern-Ebitda den Zahlen zufolge um rund 28% nach oben, auf 39,3 Mio. Euro in den ersten drei Quartalen 2017 zusammengenommen. Das sieht also durchaus gut aus und kann kaum als Begründung für das hohe Minus gesehen werden. Insofern brodelt die Gerüchteküche – kommt da noch was, was schon im Kurs negativ vorweggenommen wird? Oder ist es im Gegenteil eine schöne Einstiegschance? Derzeit völlig offen!

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

. . . denn heute können Sie den Bestseller: "Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!" kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern.

Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.