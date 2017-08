Evotec: Anleger ignorieren die Risiken – noch!

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

auch heute zählt die Aktie des Biotechnologieunternehmens Evotec wieder zu den Topgewinnern im TecDAX. Dies ändert jedoch nichts an meiner generellen Einschätzung der Aktie, die da lautet: tolles Management, tolles Unternehmen, langfristig beste Aussichten, aber kurzfristig zu heiß gelaufene Aktie. Aber der Reihe nach!

Übernahme des US-Unternehmen Aptuit wird gefeiert

Ich habe Evotec-CEO Dr. Werner Lanthaler im Jahr 2014 am Rande des „Eigenkapitalforum“ der Deutschen Börse AG persönlich kennen lernen dürfen. Seit diesem Zeitpunkt war und bin ich mir sicher, dass er der richtige Mann am richtigen Ort ist. Mit Herrn Dr. Lanthaler an der Spitze wird Evotec mittel- bis langfristig eine der dringend benötigten Erfolgsgeschichten im deutschen Biotechsektor. Punkt.

Zuletzt konnte Dr. Lanthaler diese positive Einschätzung seiner Person dann mit einer clever eingefädelten Übernahme des US-Unternehmens Aptuit untermauern. Zwar war der Kaufpreis in Höhe von 300 Mio. US-Dollar (ca. 256 Mio. Euro) kein Pappenstiel, Aptuit scheint dies jedoch wert zu sein. Zumal die neue Tochter sowohl einen nennenswerten Beitrag zu Umsatz und Gewinn der Evotec AG leistet. Kein Wunder also, dass die Anleger die Übernahme feiern.

Risiken werden völlig ignoriert

Doch auch wenn ich selbst begeistert von der Übernahme war und immer noch bin, ist mir die völlig undifferenzierte Euphorie um diese Übernahme zuletzt ein wenig zu viel des Guten. So steigt die Evotec-Aktie unaufhörlich, zumal durch den Zukauf auch die fundamentale Bewertung ja etwas gesunken ist (bspw. KUV runter von über 10 auf etwa 7). Aber was ist mit den Risiken, die es zweifellos auch gibt? So hat man sich mit der neuen US-Tochter bspw. ein zusätzliches Wechselkursrisiko ins Haus geholt.

Zudem müssen die unterschiedlichen Kulturen der beiden Länder Deutschland und USA nicht unbedingt zusammenpassen – Daimler und seine damalige „Hochzeit im Himmel“ mit Chrysler lassen grüßen. Last but not least hat Evotec vor einigen Jahren schon einmal eine Übernahme in den USA gewagt, die sich am Ende dann doch nicht ausgezahlt hat. Vor diesem Hintergrund mag die Aktie zurzeit immer noch ein gutes Momentum-Play für kurzfristig orientierte Trader sein, Investoren sollten sie meines Erachtens jedoch erst zu deutlich niedrigeren Kursen anfassen.

