Evotec: Analyse vom 09.02.2017!

Evotec ist auf Neurowissenschaften, Schmerztherapie, Stoffwechsel- und Entzündungskrankheiten spezialisiert. In Kooperation mit Pharmaunternehmen beschäftigt sich das weltweit operierende Unternehmen hauptsächlich mit der Erforschung von Wirkstoffen. Der Chart zeigt seit Anfang des Jahres einen deutlichen Abwärtstrend.

Evotec: Weiterhin im freien Fall!

Das Biotechunternehmen Evotec ist seit dem letzten Handelstag an der Frankfurter Börse um +0,53 % gestiegen. Der Kurs der Aktie betrug damit am Donnerstag wieder 6,84 €, doch befindet sich auch in Kalenderwoche 6 nach dem Höchststand zu Beginn des Jahres weiterhin im freien Fall. So gab es seit den letzten 7 Tagen einen Kursrückgang von -4,58 %. Zwar stiegen EBIT sowie Umsatz seit 2016 von Quartal zu Quartal, doch sind sich die Analystenhäuser einig:

Die Aktie ist aus fundamentaler Sicht trotz neuer Kooperationen und der großen Forschungsoffensive aktuell im Vergleich zur Konkurrenz überbewertet. So bleibt Anlegern zurzeit nur die Option, auf einen Kurzrücksetzer zu warten!

Ein Gastbeitrag von Raffael Prang.

