Evotec: Aktie zündet den Turbo!

das Hamburger Biotechunternehmen Evotec hat seine Geschäftszahlen für das vergangene Jahr offengelegt. Es lässt sich konstatieren, dass sowohl auf der Umsatz- als auch auf der Ergebnisseite große Zuwächse verzeichnet wurden. Damit konnten sämtliche Finanzziele erreicht werden.

Starke Zahlen, guter Ausblick

Wie der im TecDAX gelistete Konzern mitteilte, legte der Konzernumsatz gegenüber dem Jahr 2015 um 29 Prozent auf 164,5 Mio. Euro zu. Evotec profitierte hierbei von zahlreichen Meilensteinzahlungen und hohem Wachstum im Kerngeschäft. Der Basisumsatz, der Meilenstein- und Abschlagszahlungen sowie Lizenzen ausklammert, verbesserte sich um 26 Prozent auf 145,6 Mio. Euro. Das operative Ergebnis (Ebitda) erhöhte sich vor Sondereffekten um mehr als den dreifachen Wert, von 8,7 Mio. Euro auf 36,2 Mio. Euro. Und auch für das laufende Jahr schlägt die Konzernführung um CEO Dr. Werner Lanthaler optimistische Töne an. Während der Gesamtumsatz um mehr als 15 Prozent zulegen soll, kalkuliert man beim Konzern-Ebitda mit einer signifikanten Verbesserung.

Wie reagiert die Aktie?

An der Börse wurden die News mit Wohlwollen aufgenommen. Die Aktie schoss zeitweise um fast 10 Prozent in die Höhe und realisierte beim Stand von 8,94 Euro ein neues Mehrjahreshoch. Das bisherige Jahreshoch wurde am 13. März mit einem Kurs von 8,69 Euro markiert.

Ein Beitrag von Hermann Pichler.