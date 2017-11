Evotec-Aktie: Das wissen die Wenigsten

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Die Evotec-Aktie steht derzeit im Fokus der Anleger: Während das Papier des Biotech-Konzerns (klicken Sie hier für eine kostenlose Profi-Analyse) noch am 04. Oktober ein neues 10-Jahres-Hoch bei 22,38 Euro markierte, geht es seitdem deutlich in den Keller. So müssen Evotec-Aktionäre zum Wochenauftakt einen Kursverlust in Höhe von rund 10% verbuchen - bereits in der vergangenen...