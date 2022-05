Evotec Aktie wieder im Aufwärtstrend? Jedenfalls operativ schaltet man auf anorganisches Wachstum…

Evotec Aktie sieht zumindest charttechnisch wieder viel besser aus. Nach dem Tief bei 20,25 EUR Anfang Mai kam es zu einer Gegenbewegung, die den Abwärtstrend durchbrach und auf eine Trendumkehr hinweist mit Kursen von aktuell 26,38 EUR (14:20 Uhr) liegt man klar auf Erholungskurs. Aber fundamental?

Evotec SE (ISIN: DE0005664809) erweiterte in letzter Zeit die Zahl der „Eisen im Feuer“ – der Kooperationen in einzelnen Wirkstoffgruppen – kontinuierlich – aber der Kurs der Evotec Aktie schien bis vor wenigen Tagen n der Biotechnology-Ablehnungsphase der Anleger verfangen. In die aktuelle Erholungsphase kommt Evotec mit einer Meldung über den Erwerb einer zertifizierten cGMP-Produktion mit Forschungslaboren, sowie Laboren zur Qualitätssicherung und zur Entwicklung in Italien. Preis? 23 Mio EUR für 100% der Rigenerand Srl, einem Zelltechnologieunternehmen, das 2009 als Spin-off der Universität Modena und Reggio Emilia gegründet worden ist.

Dr. Werner Lanthaler, Chief Executive Officer von Evotec, kommentierte: „Zelltherapien sind eine aufregende und aufstrebende therapeutische Modalität mit breiter Anwendbarkeit in vielen Indikationsbereichen. Ausgehend von unserer führenden iPSC-Plattform ermöglicht Evotecs EVOcells-Plattform die Bereitstellung innovativer Zelltherapeutika von Entwicklungsbeginn bis zum Patienten. Aus Gesprächen mit unseren Partnern sowie unseren eigenen Beobachtungen in der Branche wissen wir, dass die horizontale Expansion und kurze Iterationszyklen bei der Skalierung im Bereich Zelltherapie essenziell sind.

Wir sehen eine starke Nachfrage für die eigenständigen J.POD®-Anlagen von Just – Evotec Biologics in den USA und Europa, daher ist es der strategisch richtige Schritt, separat interne Kompetenzen und Kapazitäten aufzubauen. Wir heißen das Team von Rigenerand in der Evotec-Familie herzlich willkommen und freuen uns darauf, seine Fähigkeiten und sein Fachwissen für unsere Partner und letztlich die Patienten einzusetzen.“

Die neue Evotec Beteiligung konkret – neue Aufträge werden so „erreichbar“, startend auf niedrigem Umsatz-Niveau.

Evotec Aktie steht jetzt auch für: Rigenerand hat ihren Sitz in Medolla, Italien, etwa. 100 km südlich von Evotecs Campus Levi-Montalcini in Verona. Und die Produktionsanlage, genannt „Cell Factory“, besteht aus mehreren vollausgestatteten Reinräumen für die Herstellung komplexer zellbasierter Therapien. Insgesamt umfasst der Standort in Medolla in der Nähe von Modena 1.200 m² Hightech-Produktionsfläche mit Potenzial für signifikante Erweiterungen.

Mit der Akquisition erweitert Evotec ihre Zelltherapie-Plattform EVOcells um eine spezialisierte, hochwertige cGMP-Produktionsanlage. Die lückenlose Integration der Forschung und Entwicklung mit internen GMP-Produktionskapazitäten ist im innovativen Zelltherapiebereich unerlässlich. Zwar wird der Umsatzbeitrag zu Beginn nicht erheblich sein, aber die Kombination von Rigenerands Produktionskapazitäten mit Evotecs Forschungs- und Entwicklungskompetenzen wird es Evotec ermöglichen, neue integrierte Aufträge im innovativen Bereich Zelltherapie zu gewinnen.

Und was könnte die Erholung der Evotec Aktie stören? Shortseller?

Wichtig zu wissen dabei. Die Evotec Aktie findet – klares Signal – kaum noch das Interesse der Shortseller. Derzeit, 30.05.2022, sind in Summe 0,68 % der Evotec Aktien in meldepflichtigen Positionen (mindestens 0,5%) leerverkauft. Also „short“. Selbst wenn man die vielleicht in zwei- oder dreifacher Positionsgrösse nicht meldepflichtigen Shortpositionen hinzurechnet, ist die Erwartung auf fallende Kurse der Evotec Aktie im langjährigen Vergleich eher gering ausgeprägt. Natürlich hat der Short Squeeze im „Gamestop-Zusammenhang“ die Shortseller bei der Evotec Aktie vorsichtiger werden lassen. Aber selbst diese Vorsicht erklärt nur teilweise die relativ geringe Shortquote. Also sollte erstmal von der Shortsellingseite keine Störung eines möglichen Kursanstiegs ausgehen.