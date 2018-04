Evotec-Aktie: Ein wichtiges Zeichen!

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Evotec konnte am Donnerstag deutliche 2 % nach oben marschieren, am Freitag verhielt sich der Kurs sehr ruhig. Damit hat die Aktie alle widerlegt, die einen neuen Abwärtstrend auf das Unternehmen zukommen sahen. Denn die Aktie nähert sich nun wieder den 14 Euro, die eine sehr wichtige Marke für die künftige Entwicklung darstellen. 14 Euro wären sogar die Grenze, an der ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.