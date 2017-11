Evotec: Aktie verliert deutlich – wie geht es jetzt weiter?

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Liebe Leser,

in der letzten Woche läutete die Evotec-Aktie eine Erholungsbewegung ein, doch diese wurde zum Auftakt in die neue Woche gleich schon wieder torpediert. Der Kurs gibt an diesem Montag deutlich ab, sodass die Aktie fast 6 % verliert. Ob nun die eingeleitete Erholungsbewegung zu Ende ist, wird sich vielleicht schon in den nächsten Tagen zeigen.

Einschätzungen zum Chartbild: Der spannende Bereich liegt um 12 Euro!

In der vorletzten Woche ging es mit der Evotec-Aktie bis auf 12 Euro hinunter. Hier könnte sich nun die weitere Richtung der Aktie entscheiden. Für den Fall, dass die Aktie unter diese Marke zurückgeht, könnten weitere Verkäufe folgen und den Kurs so unter Druck bringen.

Charttechnische Analyse: Kaufsignale lassen wohl noch auf sich warten!

Betrachtet man den Stochastik Indikator, handelt es sich bisher noch um keine Kaufsituation. Erst bei einer Kreuzung der beiden Linien würde ein bullishes Signal entstehen. Aktuell sieht es jedoch nicht danach aus, dass es in der laufenden Woche zu einer Kreuzung der Linie kommen könnte.

Diese Lithium-Aktien werden bald boomen!

Öl war gestern! Erfahren Sie nur heute KOSTENLOS: Deshalb startet Lithium jetzt erst richtig durch! Diese 5 Aktien werden 2017 einschlagen! Exklusiv und KOSTENLOS sichern!

HIER klicken und „Lithium-Report“ KOSTENLOS herunterladen!

Ein Beitrag von Johannes Weber.