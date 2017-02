Evotec-Aktie unternimmt weiteren Ausbruchsversuch!

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

die Evotec-Aktie hat in den letzten 4 Wochen eine verhältnismäßig seichte Korrektur hingelegt, nachdem sie seit dem Brexit-Referendum um mehr als 140 % an Wert hinzugewonnen hatte. Zwar befand sich die Aktie zuvor schon in einem Aufwärtstrend, dieser wurde jedoch durch langfristige Seitwärtsphasen begleitet. Die Frage ist, ob der Aktie nun nach solch einem fulminanten Anstieg das gleiche Schicksal blüht wie in den Jahren zuvor.

Vorsicht ist weiterhin angebracht

Zumindest aus der markttechnischen Perspektive könnte das der Fall sein. Die Aktie würde jedoch, wenn man die Entwicklungen zuvor betrachtet, erst einbrechen müssen, bevor sie in eine Seitwärtsphase übergeht. Wahrscheinlicher ist daher entweder eine scharfe Korrektur oder der weitere Anstieg. Wir haben auch argumentiert, dass die Evotec-Aktie teilweise von den Brexit-Verhandlungen und damit dem Kurs für das britische Pfund abhängt. Das Pfund hatte sich in den letzten beiden Wochen seitwärts bewegt und damit die Aktie nicht übermäßig belastet.

Gesamtmarkt stützt die Aktie

Unterstützend in dieser Woche stellt sich derweil der Gesamtmarkt dar. Der TecDAX-Index hat es endlich über seine seit Anfang des Jahres bestehende Seitwärtsrange geschafft und signalisiert damit weiteres Aufwärtspotential. Diese Stärke kann vor allem mit dem durchaus stabilen Technologiesektor in den USA begründet werden. Wichtig ist nun zu beachten, ob die Aktie das letzte Hoch wieder überwinden kann. Das liegt leicht über 8,00 Euro je Aktie.

