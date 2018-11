Evotec Aktie überzeugt: Chancen für Neueinsteiger?

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Die Aktie von Evotec schloss am Freitag mit weiteren Kursgewinnen eine höchst erfreuliche Handelswoche ab. Von den Bullen getrieben, die bereits in den vergangenen Tagen äußerst dominant waren, erzielte der Titel ein weiteres Plus von 1,6 Prozent. Dieses hob die Notierung zuletzt auf 18,40 Euro und unterstrich damit die starke Verfassung des Werts, der aktuell viel Interesse auf sich zieht.

Ein Beitrag von Robert Sasse.