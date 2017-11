Evotec: Aktie springt über wichtigen Widerstand – Kaufsignal?

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Liebe Leser,

vor einiger Zeit, kurz bevor die Aktie in eine Korrektur überging, hatte ich für die Kursentwicklung der Evotec-Aktie zwei mögliche Szenarien vorgestellt. Das eine Szenario sah den Ausbruch aus dem aufwärts gerichteten Trendkanal nach oben vor. Das zweite Szenario sah eine Korrektur in Richtung der unteren Trendkanallinie vor. Beide Szenarien würden aus meiner Sicht risikoadäquate Einstiegsgelegenheiten bieten. Das zweite Szenario ist nun eingetreten und die Aktie bildete an der unteren Trendlinie einen Boden aus und stieg infolge wieder nach oben.

Leerverkäufer gehen leer aus

In der Zwischenzeit haben einige Leerverkäufer zwar für etwas Unsicherheit gesorgt, doch deren Einfluss ist aus meiner Sicht eher gering, sofern es keine gravierenden Vorwürfe gegen das Unternehmen gibt. In dieser Woche wird Evotec die Quartalszahlen für das dritte Quartal vorlegen. Negative Überraschungen werden kaum erwartet. Der Kurs steigt daher im Zuge der Gesamtmarktstabilität sowie der Erwartungen an positive Ergebnisse über einen kurzfristig relevanten technischen Widerstand.

Mögliches Kaufsignal ist erfolgt

Wie der Chart auf Tageskerzenbasis unten deutlich macht, wurde zur Börseneröffnung der horizontale Widerstandsbereich am Dienstagvormittag per Up-Gap überschritten. Die Widerstandszone umfasst einen Preisbereich zwischen 18,50-19,00 Euro je Aktie. Wer nicht bereit war, am Tief einzusteigen, für den könnte das Überwinden dieses Wiederstandes nun womöglich ein technisches Kaufsignal darstellen. Das Gap könnte allerdings erst einmal geschlossen werden.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

. . . denn heute können Sie den Bestseller: "Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!" kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern.

Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.