Evotec-Aktie: Das sollten Sie wissen!

Evotec musste am Montag einen weiteren massiven Abschlag an den Aktienmärkten hinnehmen. Für die Aktie stand ein Kursrücksetzer in Höhe von mehr als 4 % zu Buche. Dabei ist der Titel noch immer relativ stark. Nur sind die Kursrücksetzer inzwischen auffallend. Denn: Während der letzten Woche noch waren die Notierungen intraday auf deutlich mehr als 19,50 Euro nach oben geklettert. Dies ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.