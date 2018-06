Evotec-Aktie: Das sollten Sie wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Auch das Biotechnologieunternehmen Evotec ist dabei, seine Rechtsform von einer deutschen AG in eine europäische SE (Societas Europaea) umzuwandeln. Zahlreiche Unternehmen haben diesen Schritt in der Vergangenheit bereits vorgenommen. Die Umwandlung zu einer SE hat unter anderem den Vorteil der Einheitlichkeit. Die SE hat europaweit die gleichen Rechte und Pflichten, eine deutsche AG hingegen ist nicht so einfach ins Ausland transferierbar.

Ein Beitrag von Johannes Weber.