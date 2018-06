Evotec-Aktie: Das sollten Sie unbedingt wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Evotec hat am Mittwoch eine scheinbare Seitwärtsbewegung realisiert. Dennoch ist das Geschehen für den Fortgang des aktuellen Trends ausgesprochen wichtig. Denn die Aktie befindet sich in einem charttechnischen Erholungsmodus, zeigte sich in den zurückliegenden Tagen aber deutlich zäher.

So gelang es bis zuletzt die Kurse um etwa 15 Euro zu verteidigen. Doch nach den starken Abschlägen vom Donnerstag wurde die scheinbar standfeste

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.