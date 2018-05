Evotec-Aktie: Das sollten Sie unbedingt beachten!

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Evotec hat zuletzt wieder etwas positivere Signale am Markt realisieren können. Nach längeren Abwärtsbewegungen in den vergangenen Wochen kann die Aktie immerhin darauf verweisen, dass die Unterstützungen in Höhe von 13 Euro nicht getestet wurden. Am Montag ging es um über 3 % nach oben. Dies ist wiederum ein kleines Kaufsignal für den Fall, dass die Kurse jetzt auch noch 14 ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.