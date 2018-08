Evotec-Aktie: Das sollten Anleger unbedingt lesen!

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Evotec ist am Freitag mit einem kleineren Rücksetzer aus dem Handel gegangen. Dabei ist die Aktie jedoch oberhalb einer wichtigen Untergrenze verblieben. Dies könnte ein Signal dafür sein, dass die Werte auch in den kommenden Sitzungen noch stark bleiben und den Marsch nach oben fortsetzen. Zunächst sind nach Auskunft von Chartanalysten noch mindestens 10 % Plus möglich. Darüber kann es auch ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.