Evotec-Aktie: Das sollte sich niemand entgehen lassen!

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Die Aktie von Evotec ist zuletzt zwar minimal abgesackt. Bei dem nur geringfügigen Abschlag um einige Cent am Freitag hat sich jedoch am übergeordneten Bild nichts geändert. Der Wert ist seit Anfang Mai wieder in einem charttechnischen Aufwärtstrend. Die Aktie ist ausgehend von etwa 12,50 Euro auf nunmehr 16 Euro zurückgekehrt.

Herausragende Aussichten, denn dabei hat der Wert auch sein Plateau bei ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.