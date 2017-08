Evotec: Der Aktie sind keine Grenzen gesetzt!

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Evotec konnte zuletzt weiterhin satte Kursgewinne für sich verbuchen. Die Aktie legte binnen einer Woche gleich um nahezu 5 % zu. Das Kursplus innerhalb von zwei Wochen beläuft sich auf deutliche 14,7 %, innerhalb eines Monats ging es sogar um 36 % nach oben. Der Aufwärtsmarsch geht ungebremst weiter, meint demnach das Lager der Charttechniker.

Erst am 25. August gelang der Aktie ein neues 10-Jahres-Hoch, als die Marke von 16,24 Euro überwunden wurde. Charttechnische Hürden sind nun keine mehr in Sicht. Formal ist das Allzeithoch von 91,95 Euro noch als fernes Kursziel zu nennen. Um dieses Kursniveau zu erreichen, müsste sich der Wert indes annähernd verfünffachen. Charttechniker sehen zudem in Höhe von 14 Euro und dann bei 12 Euro kräftige Unterstützungen, die eine zu starke Korrektur verhindern sollten.

Fundamental orientierte Analysten sind derzeit eher skeptischer. Lediglich 30 % sind der Meinung, die Aktie sollte „gekauft“ werden, 45 % plädieren dafür, den TecDAX-Titel zu „halten“ und 25 % sprechen sich für einen „Verkauf“ aus.

Technische Analysten: Keine Grenze sichtbar

Technische Analysten sehen für Evotec kaum Grenzen nach oben. Die Aktie sei in allen zeitlichen Dimensionen klar im Hausse-Modus. Zudem befindet sich der GD200, Maßstab für die langfristige Trendanalyse, mit einem Abstand von 62 % weit entfernt von der Aktie. Da spreche wiederum für die große Stärke des Hausse-Modus.

Die Aktie befindet sich demnach weiterhin auf Rekordfahrt.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.