Evotec Aktie: Das sieht gut aus!

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Der morgendliche Handel am Freitag brachte Evotec an der Börse weitere Kursgewinne. Bis zum Mittag ging es um rund 0,8 Prozent bergauf bis auf 15,70 Euro. Damit hat Evotec bereits einige charttechnische Hürden überwunden, die wichtigste Prüfung steht aber noch bevor. Ein Ausbruch über 16 Euro könnte wieder richtig Leben in die Aktie bringen und sie in kurzer Zeit bis auf ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.