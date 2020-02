Evotec Aktie: Die reinste Panik!

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

An der Börse gab es am Montag nur wenige gute Nachrichten. Die Entwicklungen rund um das Coronavirus in Italien überschatteten so ziemlich alles und verursachten zum Teil völlige Panik. Zu spüren war das auch bei der Aktie von Evotec. Hier traute sich niemand mehr so recht, an noch höhere Kurse zu glauben. Stattdessen realisierten die Aktionäre in Scharen Gewinne und setzten ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



