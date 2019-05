Evotec Aktie: Ein phänomenales Jahreshoch!

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Am 08. April wurde ein neues Mehrjahreshoch erklommen. Der Kurswert der Aktie lag bei knapp 26 €. Der aktuelle Kurswert liegt bei 22,50 € und ist am Freitag um rund 2,5 Prozent gestiegen. Die GD-Linie (38) drückt von oben auf den Kurs und dient als Widerstand. Der MACD zeigte Mitte April ein Verkaufssignal an und könnte in nächster Zukunft ein Kaufsignal ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung