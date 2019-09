Evotec Aktie: In der neuen Woche mit klaren 25 % Potenzial

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Evotec hat in der abgelaufenen Woche für Furore gesorgt. Der Wert konnte immerhin einen Aufschlag auf mehr als 20 Euro für sich verbuchen. So sind nunmehr auch Analysten weider auf das Unternehmen aufmerksam geworden. Es wurde die Frage gestellt, ob der Kurs lediglich ein Spielball für Short-Seller gewesen ist, als der Wert hin und her und vor allem nach unten durchgereicht ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



