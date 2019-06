Evotec Aktie: Der nächste Rekordlauf

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Evotec Aktie: Das sieht blendend aus

Die Aktie von Evotec konnte am Montag gleich mit einem starken Auftakt in die Woche ein Zeichen setzen. Der Wert schob sich mit einem Plus von fast 1 % an die Marke von 25 Euro heran. Damit ist die Chance, deutlich höhere Kursgewinne zu erreichen, relativ groß. Die nächste Hürde wären aus Sicht von Chartanalysten 25,50 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



