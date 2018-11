Evotec-Aktie: Die nächste Hürde rückt immer näher – ein Kaufsignal!

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Evotec konnte auch am Freitag erneut steigende Notierungen für sich verbuchen. Es ging zwar lediglich um einige Cent aufwärts. Damit schiebt sich die Aktie mittlerweile aber recht deutlich an die Obergrenze von 20 Euro heran, die es nun zu überwinden gilt, so die Charttechniker. Dann eröffnete sich auch die Chance auf einen Kursgewinn in Höhe von weiteren rund 15 % – ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.