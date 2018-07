Evotec Aktie: Der nächste Erfolg mit Sanofi!

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Wie Evotec kürzlich mitteilte, steht Plänen zum Aufbau einer Plattform für beschleunigte Erforschung und Entwicklung von Antiinfektiva in Zusammenarbeit mit Sanofi nichts mehr im Wege. Die Aufsichtsbehörden in Frankreich haben alle erforderlichen Genehmigungen erteilt. Die Vereinbarung bringt Evotec in den nächsten fünf Jahren garantierte Zahlungen ein. Dazu zählt auch eine Vorabzahlung in Höhe von 60 Millionen Euro. Die Anleger reagieren auf

Ein Beitrag von Robert Sasse.