Evotec Aktie: Ein kleiner Rückstoß!

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Anleger von Evotec mussten am Freitag einen recht deutlichen Rückschlag hinnehmen. Die Aktie des Wirkstoffentwicklers verlor um gut 2,6 Prozent an Wert und verschlechterte sich damit bis auf 24,13 Euro. Trotz dieser Entwicklung hinterließ das Papier im ersten Monat des neuen Jahres aber eine gute Figur. Seit Jahresbeginn ging es um immerhin 1,5 Prozent aufwärts. Das ist nicht spektakulär, aber in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung